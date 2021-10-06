Набсовет Укрэксимбанка обеспокоен "обвинениями". Ранее там писали о "провокации" "Схем"

Наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил об обеспокоенности "обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности". Ранее член совета Виктория Страхова публично заявляла, что со стороны журналистов "Схем" якобы имела место провокация, а не интервью.

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"Наблюдательный совет банка обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. В соответствии с существующими в банке политиками, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры по всесторонней и объективной оценке ситуации и действий банка и путей разрешения ситуации", – говорится в сообщении на сайте Укрэксимбанка.

Там добавили, что набсовет якобы "беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов".

В набсовет банка входят восемь человек. В их числе – представитель Украины от президента Виктория Страхова.

5 октября, утром, в комментариях на Facebook-странице журналиста Украинской правды Романа Романюка Страхова, обсуждая инцидент в Укрэксимбанке, писала о том, что "не все журналисты придерживаются журналистских стандартов" и что "вместо записи позиции по расследованиям начинаются провокации".

Справка. По данным declarations, назначенная 8 июля 2019 года членом набсовета Виктория Страхова получила за 6 месяцев 1,69 млн грн (одну из деклараций можно увидеть здесь). Во время президентской кампании Страхова была представлена как эксперт по банковскому рынку в команде Зеленского. С учетом возможных надбавок, ежемесячная зарплата членов набсовета Укрэксимбанка может превышать 300 000 грн.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, скрутили оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне.

Полиция открыла дело о нападении на журналистов.

Сегодня журналисты "Схем" восстановили видео нападения на них. Оно полностью подтвердило их версию. Сотрудник банка по указанию Мецгера скрутил и повалил оператора Александра Мазура и силой вырвал у него из рук карточку памяти одной из камер. Затем он дал указание техническому сотруднику банка полностью удалить ее содержимое.

Вадим Ребрина

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