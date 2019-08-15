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НАБУ откроет дело против Луценко

НАБУ откроет дело против Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 10:40

Решение Соломенского райсуда, обязывающее НАБУ открыть производство против Луценко, обжалованию не подлежит

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать досудебное расследование по факту возможных служебных злоупотреблений генпрокурора Юрия Луценко. Решение суда было опубликовано на портале Единого госреестра.

НАБУ в течение 24 часов после получения копии решения должно внести материалы сведений о возможных уголовных правонарушениях в реестр досудебных расследований. 

Суд установил, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, сообщив о совершении генпрокурором преступления, предусмотренного ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

1 февраля 2019 года парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции передал это обращение в НАБУ. Однако там открывать уголовное производство отказались.

Заявитель подал жалобу на бездействие Бюро. 5 августа суд ее удовлетворил – и обязал НАБУ открыть производство против Луценко. Решение суда обжалованию не подлежит.

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