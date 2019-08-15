НАБУ откроет дело против Луценко

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать досудебное расследование по факту возможных служебных злоупотреблений генпрокурора Юрия Луценко. Решение суда было опубликовано на портале Единого госреестра.

НАБУ в течение 24 часов после получения копии решения должно внести материалы сведений о возможных уголовных правонарушениях в реестр досудебных расследований.

Суд установил, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию, сообщив о совершении генпрокурором преступления, предусмотренного ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

1 февраля 2019 года парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции передал это обращение в НАБУ. Однако там открывать уголовное производство отказались.

Заявитель подал жалобу на бездействие Бюро. 5 августа суд ее удовлетворил – и обязал НАБУ открыть производство против Луценко. Решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее глава Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск против Луценко в Окружной админинстративный суд Киева.

Вечером 14 августа НАБУ был задержан экс-соратник Луценко Юрий Гримчак. В НАБУ сообщают, что он и его помощник якобы требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн . Луценко в Facebook написал, что ему "стыдно за Гримчака".

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