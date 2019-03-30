НАБУ приобщит материалы Схем к делу о коррупции в энергетике

Игорь Кононенко (фото - LIGA.net)

Аудиозаписи и другие материалы, обнародованные в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях, посвященном коррупции в энергетике, приобщат к уголовному производству, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро напоминают, что речь идет о деле о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ряда облэнерго, в результате которых интересам государства нанесен ущерб более чем 1,2 млрд грн путем совершения сделок, противоречащих законодательству в сфере электроэнергетики.

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НАБУ сообщает, что два фигуранта сюжета журналистов - председатель правления ЗАО ХК Энергосети и и.о. гендиректора ОАО Запорожьеоблэнерго - уже имеют статус подозреваемых в делах бюро. Первого из них разыскали компетентные органы в Германии - сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину.

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29 марта сообщалось, что редакция программы Схемы передала в НАБУ записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркис, которые были использованы при подготовки фильма-расследования "П. дав добро".

В последнем выпуске Схем журналисты рассказывают о том, как, по их данным, народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко с одобрения Порошенко зарабатывал на аферах в энергетике.

В предвыборном штабе Петра Порошенко считают последний выпуск Схем черным пиаром, и фигурирующий в журналистском расследовании Кононенко намерен подать иск на Радио Свобода в суд за рубежом.