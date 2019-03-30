Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.03.2019, 21:24

НАБУ приобщит материалы Схем к делу о коррупции в энергетике

НАБУ приобщит материалы Схем к делу о коррупции в энергетике - Фото
Игорь Кононенко (фото - LIGA.net)

Два фигуранта сюжета журналистов уже имеют статус подозреваемых, отмечают в бюро

Реклама
Реклама

Аудиозаписи и другие материалы, обнародованные в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях, посвященном коррупции в энергетике, приобщат к уголовному производству, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро напоминают, что речь идет о деле о злоупотреблениях со стороны должностных лиц ряда облэнерго, в результате которых интересам государства нанесен ущерб более чем 1,2 млрд грн путем совершения сделок, противоречащих законодательству в сфере электроэнергетики.

Реклама

НАБУ сообщает, что два фигуранта сюжета журналистов - председатель правления ЗАО ХК Энергосети и и.о. гендиректора ОАО Запорожьеоблэнерго - уже имеют статус подозреваемых в делах бюро. Первого из них разыскали компетентные органы в Германии - сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину.

Читайте также: Схема на миллиарды. Что надо знать о скандале с Кононенко

29 марта сообщалось, что редакция программы Схемы передала в НАБУ записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркис, которые были использованы при подготовки фильма-расследования "П. дав добро".

В последнем выпуске Схем журналисты рассказывают о том, как, по их данным, народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко с одобрения Порошенко зарабатывал на аферах в энергетике.

В предвыборном штабе Петра Порошенко считают последний выпуск Схем черным пиаром, и фигурирующий в журналистском расследовании Кононенко намерен подать иск на Радио Свобода в суд за рубежом.

Отправить:
Распечатать:
Теги: набу, коррупция, схемы, игорь кононенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 