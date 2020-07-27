НАБУ ведет расследование против нардепа из ОПЗЖ

Суто Мамояна подозревают в недостоверном декларировании

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по уголовному делу против народного депутата из фракции ОПЗЖ Суто Мамояна. Об этом сообщает пресс-служба Совета общественного контроля НАБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутата подозревают в декларировании заведомо недостоверных сведений в декларации за 2019 год. Расследование началось 17 июля, уголовное производство против Мамояна было открыто на основании обращения членов Совета общественного контроля НАБУ.

Сообщается, что Мамоян якобы мог занизить стоимость приобретения автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также двух квартир в жилом комплексе "Заречный" площадью 124 и 125 квадратных метров, на 8,5 млрд грн.

Мамоян - замдиректора полтавского предприятия Мяспром. Старший брат депутата Полтавского облсовета от Социал-демократической партии Сергея Мамояна.

2 июля НАБУ проводило обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.