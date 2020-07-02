НАБУ проводит обыски у Труханова и Галантерника - СМИ

Геннадий Труханов (Фото: omr.gov.ua)

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и бизнесмена Владимира Галантерника. Об этом сообщает издание 048.

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Пресс-служба НАБУ заявила, что обыски проводятся в офисных помещениях и по месту проживания лиц, которые могут быть замешаны в схемах по завладению собственностью города.

В комментарии Думской глава терруправления НАБУ в Одессе Владимир Деулин сообщил, что одновременно идет 20 обысков.

"Речь идет о приобретении админздания завода Краян, незаконном выкупе территории аэродрома Застава якобы для расширения Западного кладбища, о приватизации коммунальных помещений, попытке захвата территории Школьного аэродрома", - заявил Деулин.

По его словам, установлен круг причастных людей, которые, возможно, создали преступную группу. Ущерб городу в НАБУ оценивают на сумму больше 500 млн грн.

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Действия чиновников мэрии Одессы и должностных лиц коммерческих предприятий квалифицировали по статьям о присвоении и растрате средств, злоупотреблении властью или служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в НАБУ.

11 марта 2019 года САП объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации.

Кроме того, НАБУ и САП подозревали мэра Одессы и еще нескольких местных чиновников в завладение 185 млн грн из городского бюджета: здания завода Краян для мэрии было куплено по завышенной стоимости. Позднее сумму уменьшили вдвое . Прокуроры требовали 12 лет тюрмы для Труханова, и 11 лет - для его зама Павла Вугельмана.

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал всех фигурантов "дела Краян", в том числе мэра Одессы.

17 июля 2019 года САП подала апелляцию на оправдательный приговор.

14 апреля 2020 года Труханову сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации