НАБУ проводит обыски у Труханова и Галантерника - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и бизнесмена Владимира Галантерника. Об этом сообщает издание 048.
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Пресс-служба НАБУ заявила, что обыски проводятся в офисных помещениях и по месту проживания лиц, которые могут быть замешаны в схемах по завладению собственностью города.
В комментарии Думской глава терруправления НАБУ в Одессе Владимир Деулин сообщил, что одновременно идет 20 обысков.
"Речь идет о приобретении админздания завода Краян, незаконном выкупе территории аэродрома Застава якобы для расширения Западного кладбища, о приватизации коммунальных помещений, попытке захвата территории Школьного аэродрома", - заявил Деулин.
По его словам, установлен круг причастных людей, которые, возможно, создали преступную группу. Ущерб городу в НАБУ оценивают на сумму больше 500 млн грн.
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Действия чиновников мэрии Одессы и должностных лиц коммерческих предприятий квалифицировали по статьям о присвоении и растрате средств, злоупотреблении властью или служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, сообщили в НАБУ.