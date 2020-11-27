НАБУ закрыло дело о часах Венедиктовой из-за скандального решения КСУ
27.11.2020, 17:32
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о незадекларированных часах генерального прокурора Ирины Венедиктовой стоимостью $10 300. Об этом сообщил в Telegram общественный активист Сергей Стерненко.
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Дело закрыли из-за отмены Конституционным судом ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).
"НАБУ закрыло уголовное производство по незадекларированным часов генпрокурора Венедиктовой. Копию постановления о закрытии уголовного производства в связи с тем же решением Конституционного суда я получил как заявитель", – написал Стерненко.
- 15 апреля Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.
- 28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать дело по сообщению о недекларировании имущества Венедиктовой.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
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