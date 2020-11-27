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НАБУ закрыло дело о часах Венедиктовой из-за скандального решения КСУ

27.11.2020, 17:32
НАБУ закрыло дело о часах Венедиктовой из-за скандального решения КСУ - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о незадекларированных часах генерального прокурора Ирины Венедиктовой стоимостью $10 300. Об этом сообщил в Telegram общественный активист Сергей Стерненко.

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Дело закрыли из-за отмены Конституционным судом ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

"НАБУ закрыло уголовное производство по незадекларированным часов генпрокурора Венедиктовой. Копию постановления о закрытии уголовного производства в связи с тем же решением Конституционного суда я получил как заявитель", – написал Стерненко.

Наталия Медведева
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Сергей Стерненко набу ксу часы Ирина Венедиктова

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