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НАБУ закрыло дело о лжи в декларации судьи Вовка – Слово и дело

07.12.2020, 16:44
НАБУ закрыло дело о лжи в декларации судьи Вовка – Слово и дело - Фото
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное дело по факту недостоверного декларирования против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка из-за решения КСУ. Об этом сообщает Слово и дело.

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По информации издания, дело было закрыто 11 ноября. LIGA.net направила информационный запрос в НАБУ для подтверждения.

По версии следствия, Вовк не задекларировал дом и землю в Вите Почтовой под Киевом, которые принадлежат его бывшей жене.

В НАБУ считали, что Вовк развелся с женой фиктивно и продолжал жить вместе с ней.

Также глава ОАСК не указал в декларации использование автомобиля Audi Q7, который зарегистрирован на его тестя, и доходы бывшей жены, утверждают в НАБУ.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку  — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
  • 12 октября Печерский райсуд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из Единого реестра досудебных расследований данные о сообщении о подозрении Вовку.
  • 26 ноября НАБУ заявило о намерении задержать Вовка, поскольку уверены, что он уклоняется от выполнения процессуальных обязанностей.

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Денис Юдин
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ОАСК набу павел вовк недостоверное декларирование

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