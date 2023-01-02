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Начальники генштабов стран НАТО соберутся в Брюсселе: будут говорить о поддержке Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 21:23
Начальники генштабов стран НАТО соберутся в Брюсселе: будут говорить о поддержке Украины - Фото
Фото: EPA

Высший военный орган НАТО – Военный комитет – соберется в очном формате 18-19 января в Брюсселе, сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

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"Заседание Военного комитета НАТО позволит 32 начальникам штабов обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического альянса", – говорится в коммюнике.

Встреча будет состоять из семи сессий, одна из которых полностью посвящена Украине. В конце второго дня военачальники будут говорить о предоставлении ей поддержки.

В этот же день на другой сессии должен присутствовать представитель Украины как участницы миротворческих сил KFOR в Косово.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы предоставить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед альянсом.

Еще одна сессия будет касаться предварительных наблюдений по войне в Украине и ускорению реализации основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и программы развития вооруженных сил. Представители НАТО обсудят военный потенциал альянса и его способность защититься от всех вызовов – как сейчас, так и в будущем.

Андрій Водяний
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война нато
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