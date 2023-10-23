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Начальником СБУ в Винницкой области стал Петриченко. Он возглавлял управление на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 13:35
Начальником СБУ в Винницкой области стал Петриченко. Он возглавлял управление на Донбассе - Фото
Владимир Петриченко (посередине)

Президент Владимир Зеленский уволил Владимира Петриченко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины на Донбассе, назначив его на аналогичную должность в Винницкой области. Об этом говорится в указах главы государства №701 и №705 от 23 октября 2023 года.

Петриченко являлся начальником УСБУ в Донецкой и Луганской областях с июля 2019 года.

Сегодня, 23 октября, указом №702 Зеленский уволил Анатолия Денисенко с должности начальника УСБУ в Винницкой области и назначил на его место Петриченко.

Как писали журналисты местного издания Винница. Инфо, Денисенко подал е-декларацию за 2016 год. Там говорится, что он военнослужащий СБУ и пенсионер. В собственности семьи Денисенко – дачный дом, две квартиры и три земельных участка. Недвижимость находится в Киеве и в Броварском районе.

По Петриченко, во время руководства УСБУ на Донбассе, он задекларировал квартиру в Харькове площадью 211 квадратных метров, квартиру в Испании за 13 млн грн и служебную квартиру в Киеве. Об этом говорится в расследовании журналистов Слово и дело.

Как пишут журналисты, Петриченко указывает, что проживает/проживал в Краматорске, однако жилье там не задекларировал.

Также Петриченко задекларировал ценное движимое имущество, а именно:

→ часы Rolex, Breguet, Hublot и Maurice Lacroix (в декларации конкретная их стоимость не указана);
→ шуба из соболя итальянского бренда Miliya;
→ шуба норковая итальянского бренда Valentino;
→ две пары сережек и кольцо.

По данным Слова и дела, за 2019 год жена чиновника получила доход на сумму 8,76 млн грн, из которых 4,62 млн грн числятся как доход от независимой профессиональной деятельности.

По состоянию на 2020 год на счетах у супругов было 233 000 грн и 304 000 евро в банке Banco Bilbao Vizcaya Argentaria в Барселоне, Испания.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийкадровые изменениявладимир периченкоанатолий денисенко

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