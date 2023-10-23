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Начальником СБУ на Вінниччині став Петриченко. До цього очолював управління на Донбасі: деталі

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 13:35
Начальником СБУ на Вінниччині став Петриченко. До цього очолював управління на Донбасі: деталі - Фото
Володимир Петриченко (посередині)

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Петриченка з посади начальника Головного управління Служби безпеки України на Донбасі, призначивши його на аналогічну посаду у Вінницькій області. Про це йдеться в указах глави держави №701 і №705 від 23 жовтня 2023 року.

Петриченко був начальником УСБУ в Донецькій і Луганській областях з липня 2019 року. 

Сьогодні, 23 жовтня, указом №702 Зеленський звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника УСБУ у Вінницькій області та призначив на його місце Петриченка.

Як писали журналісти місцевого видання Вінниця. Інфо, Денисенко подав е-декларацію за 2016 рік. Там зазначено, що він військовослужбовець СБУ й пенсіонер. У власності родини Денисенка – дачний будинок, дві квартири й три земельні ділянки. Нерухомість знаходиться в Києві та Броварському районі.

Щодо Петриченка, під час очолювання УСБУ на Донбасі, він задекларував квартиру у Харкові площею у 211 квадратних метрів, квартиру в Іспанії за 13 млн грн і службову квартиру у Києві. Про це йдеться у дослідженні журналістів Слово і діло.

Як пишуть журналісти, Петриченко вказує, що проживає/проживав у Краматорську, проте житло там не задекларував.

Також Петриченко задекларував цінне рухоме майно, а саме:

→ годинники Rolex, Breguet, Hublot і Maurice Lacroix (у декларації конкретна їхня вартість не вказана);
→ шуба із соболя італійського бренду Miliya;
→ шуба норкова італійського бренду Valentino;
→ дві пари сережок і каблучка.

За даними Слова і діла, за 2019 рік дружина чиновника отримала дохід на суму 8,76 млн грн, з яких 4,62 млн значаться як дохід від незалежної професійної діяльності.

Станом на 2020 рік на рахунках у подружжя було 233 000 грн і 304 000 євро в банку Banco Bilbao Vizcaya Argentaria в Барселоні, Іспанія.

Також читайте: ЗМІ кажуть, що ексглава СБУ Херсонщини досі на службі. У СБУ це спростували

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийкадрові зміниволодимир петриченкоанатолій денисенко
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