Над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59 – Воздушные силы
Украинские защитники уничтожили управляемую авиаракету Х-59 в районе Днепропетровской области. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
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Ракету уничтожило подразделение Воздушного командования.
В 15:04 воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Днепропетровской и Кировоградской областей.
Уже в 15.29 был отбой тревоги по областям.
В 15:35 глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил об уничтожении ракеты.
Других подробностей пока нет.
СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
- Вечером 18 декабря в Кривом Роге раздался взрыв, впоследствии военные сообщили о сбитии Х-59.
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