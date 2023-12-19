Над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59 – Воздушные силы

О ракетной угрозе сообщалось около 15 часов

Ракета Х-59 (Фото: ресурс окупантов)

Украинские защитники уничтожили управляемую авиаракету Х-59 в районе Днепропетровской области. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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Ракету уничтожило подразделение Воздушного командования.

В 15:04 воздушные силы сообщили о ракетной опасности для Днепропетровской и Кировоградской областей.

Уже в 15.29 был отбой тревоги по областям.

В 15:35 глава Днепропетровской областной военной администрации сообщил об уничтожении ракеты.

Других подробностей пока нет.

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Вечером 18 декабря в Кривом Роге раздался взрыв, впоследствии военные сообщили о сбитии Х-59.

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