У Кривому Розі прогримів вибух. ЗСУ збили російську авіаракету Х-59

Кривий Ріг (Фото - kryvyi-rih-future.com.ua)

Ввечері 18 грудня у Кривому Розі пролунав вибух, перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ракети у напрямку міста.

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"Ракета у напрямку Кривого Рогу!" – повідомили Повітряні сили о 18:06.

О 18:09 місцеві пабліки в соцмережах повідомили, що у місті було чутно вибух.

Тривогу у Дніпропетровській та Запорізькій областях оголошено з 17:50. Повітряні сили попередили про загрозу застосування росіянами авіаційних засобів ураження.

О 18:17 було оголошено відбій тривоги в обох регіонах.

О 18:28 Повітряне командування "Схід" повідомило, що в Криворізькому районі знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

У ніч проти 18 грудня окупанти атакували Україну п’ятьма дронами-камікадзе Shahed-136: українська ППО збила всі цілі.

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