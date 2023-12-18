В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сбили российскую авиаракету Х-59

Кривой Рог (Фото - kryvyi-rih-future.com.ua)

Вечером 18 декабря в Кривом Роге раздался взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракеты в направлении города.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Ракета в направлении Кривого Рога!" – сообщили Воздушные силы в 18:06.

В 18:09 местные паблики в соцсетях сообщили, что в городе был слышен взрыв.

Тревога в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена с 17:50. Воздушные силы предупредили об угрозе применения россиянами авиационных средств поражения.

В 18:17 был объявлен отбой тревоги в обоих регионах.

В 18:28 Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Криворожском районе уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В ночь на 18 декабря оккупанты атаковали Украину пятью дронами-камикадзе Shahed-136: украинская ПВО сбила все цели.

Читайте также: ВСУ: У России достаточно дронов для ежедневных атак. Накапливают "Искандеры" и крылатые ракеты