В Кривом Роге прогремел взрыв. ВСУ сбили российскую авиаракету Х-59
Вечером 18 декабря в Кривом Роге раздался взрыв, перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ракеты в направлении города.
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"Ракета в направлении Кривого Рога!" – сообщили Воздушные силы в 18:06.
В 18:09 местные паблики в соцсетях сообщили, что в городе был слышен взрыв.
Тревога в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена с 17:50. Воздушные силы предупредили об угрозе применения россиянами авиационных средств поражения.
В 18:17 был объявлен отбой тревоги в обоих регионах.
В 18:28 Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Криворожском районе уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
- В ночь на 18 декабря оккупанты атаковали Украину пятью дронами-камикадзе Shahed-136: украинская ПВО сбила все цели.
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