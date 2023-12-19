Над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59 – Повітряні сили

Про ракетну загрозу повідомлялося близько 15 години

Ракета Х-59 (Фото: ресурс окупантів)

Українські захисники знищили керовану авіаракету Х-59 у районі Дніпропетровської області. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

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Ракету знищив підрозділ Повітряного командування.

О 15:04 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Вже о 15:29 був відбій тривоги по областях.

О 15:35 глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації повідомив про знищення ракети.

Інших подробиць наразі немає.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Ввечері 18 грудня у Кривому Розі пролунав вибух, згодом військові повідомили про збиття Х-59.

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