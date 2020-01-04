Над Говерлой впервые испытали доукомплектованный Ил-76МД для ВСУ

Фото: armyinform.com.ua

В Карпатах, в районе Говерлы впервые состоялось испытание дооборудованного под требования ИКАО самолета Ил-76МД. В частности, испытывалась система предупреждения столкновения самолета с землей. Об этом сообщает АрмияInform.

О сложностях проведения испытания рассказал главный инженер авиации Командования ВС ВСУ генерал-майор Петр Скоренький: «Расстояние между горой и самолетом - критически мало. Маневр нужно осуществить за считанные секунды. Поэтому, кроме электроники, большую роль во время таких полетов играет и профессионализм экипажа».

По словам инженера, проверка показала, что все системы самолета работали штатно без замечаний.

Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014 года такие полеты происходили в Крыму. Скоренький отмечает, что там условия более сложные - резкий переход от уровня моря к горной местности. В то же время метеоусловия в Карпатах более изменчивы и нестабильны.

Дооборудованием самолета новейшими системами занимался Николаевский авиаремонтный завод.

В результате испытаний самолет получил все необходимые документы, позволяющие выполнять полеты по стандартам ИКАО.

Известно, что Ил-76МД используют в ВСУ.

Справка. Советский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки/десантирования личного состава, техники и различных грузов до 60 тонн на расстояние 3600-4200 км при крейсерской скорости до 800 км/ч.