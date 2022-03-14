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Над Киевом сбили ракету оккупантов. Остатки упали на дом, есть погибшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 12:30
Над Киевом сбили ракету оккупантов. Остатки упали на дом, есть погибшие – фото - Фото
Фото - Геращенко

Российские оккупанты запустили крылатую ракету в сторону Подола в Киеве. Украинские системы противовоздушной обороны сбили ракету, остатки упали на пятиэтажный жилой дом, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram. В ГСЧС сообщили, что есть погибшие.

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"20 минут назад над Киевом сработала наша ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле", – написал Геращенко.

Над Киевом сбили ракету оккупантов. Остатки упали на дом, есть погибшие – фото

Позже он показал фото последствий:

Над Киевом сбили ракету оккупантов. Остатки упали на дом, есть погибшие – фото

Пресс-секретарь ГСЧС Киева сообщила, что в результате очередного обстрела есть погибшие. Точная информация о количестве жертв будет позже.

Она также обратилась к Антону Геращенко, призывая его прекратить "сдавать" российским оккупантам точки, которые "недообстреливали" войска РФ. По ее словам, Геращенко уже третий раз за сегодня называл точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

  • Также сегодня российские оккупанты ударили по многоэтажке на Оболони и по заводу "Антонов" в Киеве.
Оксана Житнюк
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