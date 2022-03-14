Над Киевом сбили ракету оккупантов. Остатки упали на дом, есть погибшие – фото

Российские оккупанты запустили крылатую ракету в сторону Подола в Киеве. Украинские системы противовоздушной обороны сбили ракету, остатки упали на пятиэтажный жилой дом, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram. В ГСЧС сообщили, что есть погибшие.

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"20 минут назад над Киевом сработала наша ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле", – написал Геращенко.

Позже он показал фото последствий:

Пресс-секретарь ГСЧС Киева сообщила, что в результате очередного обстрела есть погибшие. Точная информация о количестве жертв будет позже.

Она также обратилась к Антону Геращенко, призывая его прекратить "сдавать" российским оккупантам точки, которые "недообстреливали" войска РФ. По ее словам, Геращенко уже третий раз за сегодня называл точный адрес, куда попадают вражеские снаряды.

Также сегодня российские оккупанты ударили по многоэтажке на Оболони и по заводу "Антонов" в Киеве.

Оксана Житнюк

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