Над ледоколом James Clark Ross подняли украинский флаг. Судно готово к переходу в Одессу

Над ледоколом James Clark Ross был поднят украинский флаг – судно переоформили на Украину и теперь оно готово к отправке в порт Одессы. Об этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.

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Украинский флаг поднял директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллесом и украинским капитаном Олегом Новосильним. Также над ледоколом поднят вымпел НАНЦ.

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан", – сказал Дикий.

Поднятие флага было осуществлено в порту Фредериксгавн (Дания).

Варианты названия для корабля пока не сообщаются.

7 июля правительство Украины выделило деньги на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций. Позже бюджетный комитет Рады одобрил покупку корабля. 21 июля корабль купили.

Он должен прибыть в Одессу в первой половине сентября, а в декабре 2021 года судно отправится к Антарктиду.

Станислав Стороженко

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