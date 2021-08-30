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Над ледоколом James Clark Ross подняли украинский флаг. Судно готово к переходу в Одессу

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 17:54
Над ледоколом James Clark Ross подняли украинский флаг. Судно готово к переходу в Одессу - Фото
Фото - НАНЦ

Над ледоколом James Clark Ross был поднят украинский флаг – судно переоформили на Украину и теперь оно готово к отправке в порт Одессы. Об этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.

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Украинский флаг поднял директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий совместно с британским капитаном Саймоном Веллесом и украинским капитаном Олегом Новосильним. Также над ледоколом поднят вымпел НАНЦ.

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном. Верю, что с этого начинается возвращение украинской науки в Мировой океан", – сказал Дикий.

Поднятие флага было осуществлено в порту Фредериксгавн (Дания).

Варианты названия для корабля пока не сообщаются.

Станислав Стороженко
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антарктида НАНЦ евгений дикий James Clark Ross
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