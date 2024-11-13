Надежда Савченко и Марьяна Безуглая хотят проверки СБУ друг для друга

Савченко уже направила свои заявления в ГБР и СБУ

Надежда Савченко (Фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Нардеп Марьяна Безуглая обвинила капитана Вооруженных Сил Украины Надежду Савченко в том, что та отдала приказ отступать, который привел к формированию наступления россиян на Покровск. Савченко же написала на Безуглую заявление в Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.

Как сообщила Безуглая пять дней назад, появилась информация о том, что Савченко является командиром роты одной из бригад теробороны.

"Как мне стало известно, именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой "эффект домино" прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", – написала нардеп.

Она также обратила внимание на рацию, которой пользуется Савченко, и заявила, что эту модель легко прослушивать россиянам. Безуглая обратилась к СБУ с просьбой "исследовать деятельность Савченко в ВСУ".

Капитан Савченко 13 ноября ответила нардепу и тоже обратилась в СБУ, а еще в ГБР с просьбой проверить деятельность Безуглой на предмет госизмены.

"Займитесь депутатской работой. Не мешайте военным защищать Украину", – написала Савченко.

Она отметила, что у Безуглой есть доступ к государственной тайне и с 2022 года она систематически на странице в Facebook публикует данные об обороноспособности ВСУ, их укомплектовании, сведениях о сосредоточении или отсутствии военных на конкретных участках фронта и так далее.

В подтверждение слов Савченко привела несколько публикаций Безуглой за последние полгода:

→ 24 мая Безуглая написала, что ни главнокомандующий ВС Украины Залужный, ни Сырский не подготовили укрепления в Харьковской области.

→ 30 августа нардеп написала, что Сырский забирает 72 бригаду из Угледара и это "будет катастрофа".

→ 22 октября появилось сообщение о том, что будто бы за Часовым Яром фортификаций нет, Константиновка, Курахово и Селидово не подготовлены к обороне.

→ 29 октября Безуглая написала, что Сырский выводит еще несколько опытных бригад из критических направлений Донбасса в "другой ад".

19 сентября Рада отозвала Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

16 октября нардеп Федиенко заявил, что подает в суд на Безуглую из-за ее обвинения в коррупции.