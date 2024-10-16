"Слуга" Федиенко заявил, что подает в суд на Безуглую

Нардеп заявил, что будет судиться с Безуглой из-за ее обвинений в коррупции

Александр Федиенко (Фото - Facebook нардепа)

Депутат Верховной Рады от Слуги народа Александр Федиенко заявил, что будет подавать в суд на нардепа Марьяну Безуглую из-за "дискредитации как гражданина и народного депутата". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 16 октября.

15 октября Безуглая прокомментировала в Facebook скандал вокруг бойцов "Азгарда" и Александра Дмитриева, известного по прозвищу Тихоход. Она заявила, что Дмитриев также является помощником Федиенко, члена комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, "замешанного в ряде лоббистских и коррупционных схем, связанных с вопросами киберпространства и связи".

"Александр Федиенко использует созданный себе подкомитет в Комитете нацбезопасности как инструмент административного влияния для продвижения собственных интересов", – заявила нардеп.

В ответ на это Федиенко заявил, что это клевета на него, на фракцию СН и на профильный комитет.

"Я буду первым, кто обращается в суд за защитой своей чести, достоинства и репутации от орально-вербальной диареи этой дамы. Я публично заявляю, что данные действия Марьяны Безуглой несовместимы с этикой народного избранника и вынужден обратиться в регламентный комитет", – написал Федиенко.

Нардеп считает, что действия Безуглой во время полномасштабной войны "подрывают доверие к государственным органам и являются прямым непосредственным вмешательством в деятельность государственного деятеля".

Он также пообещал, что судебный процесс будет публичным и "интересным", а фамилия адвоката "приятно удивит" украинцев.

Безуглая в ответ на это написала: "Суд так суд".

Бывший командующий Воздушными силами ВСУ Олещук 30 августа назвал Безуглую "основным ньюзмейкером вражеской пропаганды" после ее высказываний о падении самолета F-16.

19 сентября Безуглую отозвали с должности замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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