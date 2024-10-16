"Слуга" Федієнко заявив, що подає до суду на Безуглу

Нардеп заявив, що судитиметься з Безуглою через її звинувачення у корупції

Олександр Федієнко (Фото - Facebook нардепа)

Депутат Верховної Ради від Слуги народу Олександр Федієнко заявив, що подаватиме до суду на нардепку Мар'яну Безуглу через "дискредитацію як громадянина і нардепа". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 16 жовтня.

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15 жовтня Безугла прокоментувала у Facebook скандал довкола бійців "Азгарда" і Олександра Дмітрієва, відомого за прізвиськом Тихоход. Вона заявила, що Дмітрієв також є помічником Федієнка, члена комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, "який замішаний у низці лобістських і корупційних схем, пов'язаних із питаннями кіберпростору та зв'язку".

"Олександр Федієнко використовує створений собі підкомітет у Комітеті нацбезпеки як інструмент адміністративного впливу для просування власних інтересів", – заявила нардепка.

У відповідь на це Федієнко заявив, що це наклеп на нього, на фракцію СН і на профільний комітет.

"Я буду першим, хто звертається в суд за захистом своєї честі, гідності та репутації від орально-вербальної діареї цієї пані. Я публічно заявляю, що дані дії Мар’яни Безуглої несумісні з етикою народного обранця та вимушений звернутись до регламентного комітету", – написав Федієнко.

Нардеп вважає, що дії Безуглої під час повномасштабної війни "підривають довіру до державних органів і є прямим безпосереднім втручанням в діяльність державного діяча".

Він також пообіцяв, що судовий процес буде публічним і "цікавим", а прізвище адвоката "приємно здивує" українців.

Безугла у відповідь на це написала: "Суд так суд".

Колишній командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук 30 серпня назвав Безуглу "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди" після її висловлювань щодо падіння літака F-16.

19 вересня Безуглу відкликали з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки й оборони.

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