Скандал у підрозділі "Азгард". Павлюк ініціював розслідування: висновки будуть публічними

Олександр Павлюк наголосив, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм законодавства

Олександр Павлюк (Фото: командування Сухопутних військ)

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк ініціював службове розслідування після заяви підрозділу "Азгард" про те, що цивільний Олександр Дмітрієв на прізвисько Тихоход, який називає себе його радником, "віддає накази" військовим і принижує їх. Так Павлюк відреагував на відеозвернення військових.

За його словами, з метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Азгард" у соціальних мережах, ним ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку.

"Висновки й рішення будуть публічними. Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", – наголосив Павлюк.

Напередодні військовослужбовці підрозділу "ОЧІ" групи "Азгард" опублікували відеозвернення, в якому закликали командування втрутитись у ситуацію та вимагають публічних вибачень від Дмітрієва.

На оприлюдненому відео також є запис розмови нібито Дмітрієва з бійцями – він використовує нецензурну лексику й ображає їх, заявляючи про "бойовий наказ".