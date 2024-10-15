Скандал в подразделе "Азгард". Павлюк инициировал расследование: выводы будут публичными

Александр Павлюк подчеркнул, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами законодательства

Александр Павлюк (Фото: командование Сухопутных войск)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк инициировал служебное расследование после заявления подразделения "Азгард" о том, что гражданский Александр Дмитриев по прозвищу Тихоход, называющий себя его советником, "отдает приказы" военным и унижает их. Так Павлюк отреагировал на видеообращение военных.

По его словам, с целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событиям, о которых сообщила группа "Азгард" в социальных сетях, им инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка.

"Выводы и решения будут публичными. Довожу всем сторонам, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", — подчеркнул Павлюк.

Накануне военнослужащие подразделения "ОЧІ" группы "Азгард" опубликовали видеообращение, в котором призвали командование вмешаться в ситуацию и требуют публичных извинений от Дмитриева.

На обнародованном видео также есть запись разговора якобы Дмитриева с бойцами – он использует нецензурную лексику и оскорбляет их, заявляя о "боевом приказе".