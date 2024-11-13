Надія Савченко і Мар'яна Безугла хочуть перевірки СБУ одна для одної

Савченко вже направила свої заяви до ДБР та СБУ

Надія Савченко (Фото: facebook.com/bezuhlamariana)

Нардепка Мар'яна Безугла звинуватила капітана Збройних Сил України Надію Савченко в тому, що та віддала наказ відступати, який призвів до формування наступу росіян на Покровськ. Савченко ж написала на Безуглу заяву до Держбюро розслідувань та Служби безпеки України.

Як повідомила Безугла п'ять днів тому, з'явилася інформації про те, що Савченко є командиром роти однієї з бригад тероборони.

"Як мені стало відомо, саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив "ефект доміно" прориву в Очеретиному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ", – написала нардепка.

Вона також звернула увагу на рацію, якою користується Савченко, і заявила, що цю модель легко прослуховувати росіянам. Безугла звернулася до СБУ з проханням "дослідити діяльність Савченко в ЗСУ".

Капітан Савченко 13 листопада відповіла нардепці й також звернулася до СБУ, а ще до ДБР з проханням перевірити діяльність Безуглої на предмет держзради.

"Займіться депутатською роботою. Не заважайте військовим захищати Україну", – написала Савченко.

Вона зазначила, що Безугла має доступ до державної таємниці й з 2022 року вона систематично на сторінці у Facebook публікує дані про обороноздатність ЗСУ, їх укомплектування, відомості про зосередження або відсутність військових на конкретних ділянках фронту тощо.

На підтвердження слів Савченко навела кілька публікацій Безуглої за останні пів року:

→ 24 травня Безугла написала, що ані головнокомандувач ЗС України Залужний, ані Сирський не підготували укріплення на Харківщині.

→ 30 серпня нардепка написала, що Сирський забирає 72 бригаду з Вугледара і це "буде катастрофа".

→ 22 жовтня з'явився допис про те, що нібито за Часовим Яром фортифікацій немає, Костянтинівка, Курахове та Селидове не підготовлені до оборони.

→ 29 жовтня Безугла написала, що Сирський виводить ще кілька досвідчених бригад із критичних напрямків на Донеччині в "інше пекло".

19 вересня Рада відкликала Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки й оборони.

16 жовтня нардеп Федієнко заявив, що подає до суду на Безуглу через її звинувачення у корупції.