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Надо ли снимать с Порошенко неприкосновенность: данные опроса

Надо ли снимать с Порошенко неприкосновенность: данные опроса - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
28.11.2019, 09:36

Против лишения пятого президента депутатского иммунитета выступила пятая часть опрошенных

Большинство украинцев поддерживает снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко в случае, если прокуратура попросит об этом Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

58% опрошенных полностью поддержали возможное лишение Порошенко иммунитета, еще 16% скорее поддерживают такое решение, всего - 74%. Не согласны с ним 21% опрошенных.

Опрос проведен 22-25 ноября 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1500 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 3%.

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Петр Порошенко опрос неприкосновенность
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