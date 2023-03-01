Наев: ПВО сбивает 80% и больше ракет – профессионализм растет, но и Россия меняет тактику
Украинские силы противовоздушной обороны сбивают около 80% российских ракет, а иногда и больше. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
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"В настоящее время процент сбития ракет сильно изменился и равен 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными", – заявил Наев.
Однако он подчеркнул, что Россия тоже меняет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения.
"Так что мы проводим анализ после каждого удара. Этот анализ доводится и командиры, соответственно, принимают такие решения, чтобы устойчивость противовоздушной обороны была на самом высоком уровне", – отметил командующий Объединенными силами.
- Сегодня утром ПВО сбила беспилотник россиян в Киевской области, а вечером ПВО отработала под Сумами. Однако в Полтавской области были попадания по гражданской и критической инфраструктуре.
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