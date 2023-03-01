Воздушная тревога в Киеве и области. Обнаружен воздушный объект, возможна работа ПВО
В Киевской области обнаружили неизвестный воздушный объект, возможна работа противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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На территории региона и в Киеве была объявлена воздушная тревога.
ОВА заявляет, что в небе обнаружен воздушный объект — из-за этого возможна работа сил ПВО.
Жителей призвали быть в укрытиях или других безопасных местах до отбоя тревоги.
ОБНОВЛЕНО в 12:14. В 12:08 в Киеве дали отбой тревоги.
Ранее российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области.
Британская разведка сообщила, что россияне стали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
- Два ракетных удара были нанесены по Кременчугу. В районе Полтавы появлялись беспилотники.
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