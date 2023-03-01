UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушная тревога в Киеве и области. Обнаружен воздушный объект, возможна работа ПВО

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 11:54
Воздушная тревога в Киеве и области. Обнаружен воздушный объект, возможна работа ПВО - Фото
Украинская ПВО (Фото: Воздушные силы ВСУ)

В Киевской области обнаружили неизвестный воздушный объект, возможна работа противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На территории региона и в Киеве была объявлена воздушная тревога. 

ОВА заявляет, что в небе обнаружен воздушный объект — из-за этого возможна работа сил ПВО.

Жителей призвали быть в укрытиях или других безопасных местах до отбоя тревоги.

ОБНОВЛЕНО в 12:14. В 12:08 в Киеве дали отбой тревоги. 

Ранее российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области. 

Британская разведка сообщила, что россияне стали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону.

Читайте также: В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
воздушная тревога война пво киевская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 