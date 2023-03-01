Воздушная тревога в Киеве и области. Обнаружен воздушный объект, возможна работа ПВО

В Киевской области обнаружили неизвестный воздушный объект, возможна работа противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На территории региона и в Киеве была объявлена воздушная тревога.

ОВА заявляет, что в небе обнаружен воздушный объект — из-за этого возможна работа сил ПВО.

Жителей призвали быть в укрытиях или других безопасных местах до отбоя тревоги.

ОБНОВЛЕНО в 12:14. В 12:08 в Киеве дали отбой тревоги.

Ранее российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области.

Британская разведка сообщила, что россияне стали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону.

Читайте также: В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.