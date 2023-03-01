Украину ночью атаковали беспилотники. В Кременчуге звучали взрывы, ПВО сбила пять целей

Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время сигнала воздушной тревоги взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.

По словам Лунина, силы ПВО сбили пять беспилотников противника — о прилетах не сообщалось.

Также о фиксации вражеского воздушного объекта ночью сообщала Киевская областная военная администрация, однако взрывов или ударов в столичном регионе не фиксировали.

Воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Читайте также: В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.