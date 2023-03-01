Украину ночью атаковали беспилотники. В Кременчуге звучали взрывы, ПВО сбила пять целей
Российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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Во время сигнала воздушной тревоги взрывы раздавались в Кременчуге Полтавской области.
По словам Лунина, силы ПВО сбили пять беспилотников противника — о прилетах не сообщалось.
Также о фиксации вражеского воздушного объекта ночью сообщала Киевская областная военная администрация, однако взрывов или ударов в столичном регионе не фиксировали.
Воздушную тревогу объявляли в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
- Два ракетных удара были нанесены по Кременчугу. В районе Полтавы появлялись беспилотники.
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