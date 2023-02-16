Россияне ударили по объекту инфраструктуры под Кропивницким, там сильный пожар — фото

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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По его словам, под утро противник ударил по объекту критической инфраструктуры в Кропивницком районе.

На месте работают оперативные службы — чиновник опубликовал фото сильного пожара на месте прилета.

Обошлось без жертв.

Райкович призвал граждан сохранять осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля.

В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.

Во время прошлого массированного удара РФ главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.

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Дмитро Гриниченко

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