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Россияне ударили по объекту инфраструктуры под Кропивницким, там сильный пожар — фото

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 08:42
Россияне ударили по объекту инфраструктуры под Кропивницким, там сильный пожар — фото - Фото
Последствия удара по Кропивницкому району (Фото: Кировоградская ОВА)

Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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По его словам, под утро противник ударил по объекту критической инфраструктуры в Кропивницком районе.

На месте работают оперативные службы — чиновник опубликовал фото сильного пожара на месте прилета.

Обошлось без жертв.

Райкович призвал граждан сохранять осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. 

  • Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля.
  • В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
  • Во время прошлого массированного удара РФ главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.

Читайте также: Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы 

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар кропивницкий кировоградская область Андрей Райкович
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