Россияне ударили по объекту инфраструктуры под Кропивницким, там сильный пожар — фото
16.02.2023, 08:42
Последствия удара по Кропивницкому району (Фото: Кировоградская ОВА)
Российские оккупанты в ночь на 16 февраля нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
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По его словам, под утро противник ударил по объекту критической инфраструктуры в Кропивницком районе.
На месте работают оперативные службы — чиновник опубликовал фото сильного пожара на месте прилета.
Обошлось без жертв.
Райкович призвал граждан сохранять осторожность и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля.
- В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Во время прошлого массированного удара РФ главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии.
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