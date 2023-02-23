В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник
В Киевской области во время сигнала воздушной тревоги были слышны взрывы — украинская противовоздушная оборона сбила БПЛА оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.
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По его словам, в регион залетел разведывательный беспилотник россиян, его приземлили силы ПВО, которые будут обследовать БПЛА на земле.
"Возможно, он пытался обнаружить что-то новое для себя", — сказал Игнат.
Он отметил, что не будет давать прогнозов об угрозе ударов противника в годовщину начала большой войны, однако ВСУ готовы к отражению воздушных атак.
"Именно Воздушные силы приняли первые удары в начале, так как россияне хотели завоевать господство в воздухе. Мы выдержали, восстановили боеспособность и продолжили бить врага. Сейчас мы готовы еще лучше, у нас не только боевой опыт, но и западные системы", — резюмировал он.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
- Два ракетных удара были нанесены по Кременчугу. В районе Полтавы появлялись беспилотники.
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