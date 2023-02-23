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В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 13:28
В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

В Киевской области во время сигнала воздушной тревоги были слышны взрывы — украинская противовоздушная оборона сбила БПЛА оккупантов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, в регион залетел разведывательный беспилотник россиян, его приземлили силы ПВО, которые будут обследовать БПЛА на земле. 

"Возможно, он пытался обнаружить что-то новое для себя", — сказал Игнат.

Он отметил, что не будет давать прогнозов об угрозе ударов противника в годовщину начала большой войны, однако ВСУ готовы к отражению воздушных атак.

"Именно Воздушные силы приняли первые удары в начале, так как россияне хотели завоевать господство в воздухе. Мы выдержали, восстановили боеспособность и продолжили бить врага. Сейчас мы готовы еще лучше, у нас не только боевой опыт, но и западные системы", — резюмировал он.

Читайте также: Зеленский об угрозе массированного удара к 24 февраля: Мы уже отбивались, это запугивание 

Дмитро Гриниченко
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война пво ракетный удар киевская область воздушные силы Юрий Игнат
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