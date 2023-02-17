Зеленский об угрозе массированного удара к 24 февраля: Мы уже отбивались, это запугивание

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозу массированного ракетного удара России к годовщине начала большой войны. Об этом он сообщил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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По его словам, украинская разведка ежедневно докладывает ему о положении вещей, а поэтому военно-политическое руководство понимает, что может сделать страна-оккупант.

"Они атакуют нас и используют любые варианты — авиация, ракетные удары, атаки на поле боя. Важнее всего, что сегодня мы на лучшем уровне, чем когда-либо за все время независимости. Тут мы можем поблагодарить наших партнеров, мы видим сколько мы сбиваем ракет противника", — сказал Зеленский.

Он отметил, что запугивания россиян ни к чему не приведут, так как Украина отбивает ракетные атаки каждую неделю.

"Я не знаю, что может быть больше 100 ракет и дронов, что мы уже переживали. Рассчитываем на себя и воспринимаем это как очередную информационную операцию со стороны РФ", — подчеркнул глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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