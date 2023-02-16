Россия нанесла два ракетных удара по Кременчугу. В районе Полтавы были беспилотники — фото

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по Кременчугу, в Полтавском районе были зафиксированы беспилотники. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, во время массированной атаки армии России в ночь на 16 февраля в регионе была зафиксирована группа вражеских БПЛА неподалеку от Полтавы — по ним отработали Силы противовоздушной обороны.

Также был нанесен удар по Кременчугу — две ракеты попали в объект критической инфраструктуры.

Чиновник заявил: по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Дмитро Гриниченко

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