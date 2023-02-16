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Россия нанесла два ракетных удара по Кременчугу. В районе Полтавы были беспилотники — фото

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 10:11
Россия нанесла два ракетных удара по Кременчугу. В районе Полтавы были беспилотники — фото - Фото
Последстия удара по Кременчугу (Фото: Полтавская ОВА)

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по Кременчугу, в Полтавском районе были зафиксированы беспилотники. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. 

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По его словам, во время массированной атаки армии России в ночь на 16 февраля в регионе была зафиксирована группа вражеских БПЛА неподалеку от Полтавы — по ним отработали Силы противовоздушной обороны.

Также был нанесен удар по Кременчугу — две ракеты попали в объект критической инфраструктуры. 

Чиновник заявил: по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. 

Читайте также: Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар Полтавская область кременчуг Дмитрий Лунин критическая инфраструктура
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