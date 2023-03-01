Британия: РФ стала запускать БПЛА Shahed из Брянской области. Хотят больше угрожать Киеву

Российские оккупанты стали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики упоминают ночную атаку беспилотниками 27 февраля, когда девять дронов были сбиты в районе Киева, а еще три — в Черниговской области. Отмечается, что снижение темпов использования БПЛА говорит об истощении запасов России.

Британцы пишут, что Shahed, скорее всего, были запущены из Брянской области, когда ранее оккупанты атаковали ими с побережья Азовского моря в Краснодарском крае.

Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву, что, вероятно, сократит время нахождения в воздухе над Украиной и даст попытку еще больше растянуть украинскую систему ПВО, резюмировали в сводке.

Ранее российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области.

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Дмитро Гриниченко

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