Британия: РФ стала запускать БПЛА Shahed из Брянской области. Хотят больше угрожать Киеву
Российские оккупанты стали запускать дроны-камикадзе Shahed из Брянской области РФ, чтобы больше угрожать Киеву и отвлекать противовоздушную оборону. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Разведчики упоминают ночную атаку беспилотниками 27 февраля, когда девять дронов были сбиты в районе Киева, а еще три — в Черниговской области. Отмечается, что снижение темпов использования БПЛА говорит об истощении запасов России.
Британцы пишут, что Shahed, скорее всего, были запущены из Брянской области, когда ранее оккупанты атаковали ими с побережья Азовского моря в Краснодарском крае.
Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву, что, вероятно, сократит время нахождения в воздухе над Украиной и даст попытку еще больше растянуть украинскую систему ПВО, резюмировали в сводке.
Ранее российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 1 марта, противовоздушная оборона сбила пять БПЛА в Полтавской области.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
- Два ракетных удара были нанесены по Кременчугу. В районе Полтавы появлялись беспилотники.
Читайте также: В Киевской области раздались взрывы. Сработала ПВО — воины сбили российский беспилотник
Комментарии