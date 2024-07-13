Налоги и ваучеры для инвалидов: как Россия реагирует на общество, недовольное войной

По данным разведки, Кремль хочет увеличить налоги в бюджет для россиян, зарабатывающих более $2200 в месяц

Кремль (Фото: EPA)

В российском обществе растет раздражение войной в Украине: пропаганда все чаще вызывает недовольство и усталость, новый план Кремля по увеличению налогов для некоторых россиян усугубляет ситуацию. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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В разведке отметили, что одной из причин является несоответствие распространяемой Россией информации с реальным положением. Уровень потерь во время войны скрывать все труднее, а ресурсы для ведения боевых действий исчерпываются, пояснили в ГУР.

Также разведчики отметили, что Кремль под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц" планирует увеличить налоги в бюджет для россиян, которые зарабатывают более $2200 в месяц. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%.

По оценкам российского режима, такая "налоговая реформа" позволит собрать около $200 млрд в период с 2025 по 2031 годы, отметили в ГУР.

Сейчас российское военно-политическое руководство готовит население к "затягиванию поясов": региональные представители путинского режима уже пытаются смещать фокус внимания с войны на "бурное" решение социально-бытовых проблем.

В частности, по данным разведки, российский диктатор Владимир Путин посылает партийцев "в народ" для организации мер поддержки участников войны против Украины.

В ГУР отметили, что отдельное место здесь занимает "поддержка" инвалидов, количество которых постоянно растет из-за войны против Украины. Россия распорядилась выделять участникам войны против Украины ваучеры номиналом 15 000 рублей, на которые за год можно покупать билеты в заведения культуры.