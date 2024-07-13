Податки та ваучери для інвалідів: як Росія реагує на невдоволене війною суспільство

За даними розвідки, Кремль хоче збільшити податки до бюджету для росіян, які заробляють понад $2200 на місяць

Кремль (Фото: EPA)

У російському суспільстві зростає роздратування війною в Україні: пропаганда дедалі частіше викликає невдоволення та втому, новий план Кремля щодо збільшення податків для деяких росіян погіршує ситуацію. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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У розвідці зазначили, що однією із причин є невідповідність поширюваної Росією інформації з реальним становищем. Рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, пояснили в ГУР.

Також розвідники зазначили, що Кремль під виглядом "прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб" планує збільшити податки до бюджету для росіян, які заробляють понад $2200 на місяць. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

За оцінками російського режиму, так "податкова реформа" дозволить зібрати близько $200 млрд у період з 2025 по 2031 роки, зазначили в ГУР.

Наразі російське військово-політичне керівництво готує населення до "затягування пасків": регіональні представники путінського режиму вже намагаються зміщувати фокус уваги з війни на "бурхливе" вирішення соціально-побутових проблем.

Зокрема за даними розвідки, російський диктатор Володимир Путін посилає партійців "у народ" для організації заходів підтримки учасників війни проти України.

У ГУР зазначили, що окреме місце тут посідає "підтримка" інвалідів, кількість яких постійно зростає через війну проти України. Росія розпорядилась виділяти учасникам війни проти України ваучери номіналом 15 000 рублів, на які впродовж року можна купувати квитки у заклади культури.