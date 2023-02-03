UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нам нужны истребители". Кличко дал интервью немецкому Bild, стоя в воронке от "Кинжала"

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 17:01
Скриншот видео Bild

Мэр Киева Виталий Кличко призвал западных союзников дать Украине истребители и ускорить поставки танков, необходимых для противостояния российским агрессорам. Для наглядности Кличко дал интервью для Bild, стоя в воронке, которую оставила российская баллистическая ракета "Кинжал" во время одного из обстрелов Киева.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это воронка "Кинжала" в Киеве – и даже мэр Виталий Кличко (51 год, 2,01 метра) выглядит маленьким в мегавовронке", – написали немцы.

"Нам нужны истребители". Кличко дал интервью немецкому Bild, стоя в воронке от "Кинжала"

Кличко показал журналистам Bild в Киеве, насколько жестоки атаки на столицу и как Россия все еще пытается наносить удары по гражданской инфраструктуре.

"Киев был и остается целью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас с наземными войсками", – сказал Кличко.

Мэр столицы попросил о дальнейших поставках оружия.

"Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны уметь защищаться", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что украинские военные смогли сбить много российских ракет, благодаря немецкой системе ПВО IRIS-T.

Что касается предоставления Украине танков, Кличко подверг критике темпы поставок.

"К сожалению, все идет так медленно, мы расплачиваемся жизнями наших граждан и остро нуждаемся в этом оборонительном оружии", – сказал мэр Киева.

  • Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.
  • Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

Читайте также: США могут разрешить союзникам передать Украине истребители F-16 – Politico

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Кинжал самолет виталий кличко военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 