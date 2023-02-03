"Нам нужны истребители". Кличко дал интервью немецкому Bild, стоя в воронке от "Кинжала"

Мэр Киева Виталий Кличко призвал западных союзников дать Украине истребители и ускорить поставки танков, необходимых для противостояния российским агрессорам. Для наглядности Кличко дал интервью для Bild, стоя в воронке, которую оставила российская баллистическая ракета "Кинжал" во время одного из обстрелов Киева.

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"Это воронка "Кинжала" в Киеве – и даже мэр Виталий Кличко (51 год, 2,01 метра) выглядит маленьким в мегавовронке", – написали немцы.

Кличко показал журналистам Bild в Киеве, насколько жестоки атаки на столицу и как Россия все еще пытается наносить удары по гражданской инфраструктуре.

"Киев был и остается целью. Мы всегда должны исходить из того, что Путин может снова атаковать нас с наземными войсками", – сказал Кличко.

Мэр столицы попросил о дальнейших поставках оружия.

"Нам нужны истребители, наши военные очень четко говорят об этом. Мы должны уметь защищаться", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что украинские военные смогли сбить много российских ракет, благодаря немецкой системе ПВО IRIS-T.

Что касается предоставления Украине танков, Кличко подверг критике темпы поставок.

"К сожалению, все идет так медленно, мы расплачиваемся жизнями наших граждан и остро нуждаемся в этом оборонительном оружии", – сказал мэр Киева.

Бывший глава Пентагона Марк Эспер (2019-2020) заявил, что Украине необходимо уже сейчас дать дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом около 300 км и западные истребители.

Президент Зеленский просит партнеров на февральском Рамштайне согласовать поставки Украине дальнобойных ракет и самолетов.

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