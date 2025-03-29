Нам понадобится европейский спецпредставитель по Украине – президент Финляндии

Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Европа должна создать собственную команду для переговоров в рамках урегулирования войны России против Украины, а также назначить специального представителя по Украине, считает президент Финляндии Александр Стубб. Такое мнение он высказал в интервью France 24, которое дал во время участия в саммите "коалиции желающих" в Париже.

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Он заявил, что европейцам нужны две вещи. Первая – "переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян". Он упомянул делегации, участвовавшие в переговорах в Саудовской Аравии.

"А потом, возможно, со временем нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все. Ведь сейчас, несмотря на то, что у нас очень хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще существует вопрос: Ладно, кто европейский посланник? Кому я должен звонить?" – сказал Стубб.

Президент Финляндии также приветствовал франко-британскую инициативу по созданию "коалиции желающих" в поддержку Украины.

"Я думаю, что наше мышление очень четкое. Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. Мы хотим, чтобы они сохранили свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Французы и британцы взяли на себя инициативу. А остальные из нас следуют за ними и присоединяются, как только могут", – добавил он.

17 февраля 2025 года сообщалось, что Украина хочет, чтобы Европа как можно скорее выдвинула представителя для участия в потенциальных мирных переговорах по урегулированию войны.

27 марта Зеленский заявил, что Украина и европейские союзники согласовали, что Европу за столом переговоров будут представлять Франция и Британия.