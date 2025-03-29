Нам знадобиться європейський спецпредставник з питань України – президент Фінляндії

Александр Стубб (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Європа має створити власну команду для переговорів в межах врегулювання війни Росії проти України, а також призначити спеціального представника з питань України, вважає президент Фінляндії Александр Стубб. Таку думку він висловив в інтерв’ю France 24, яке дав під час участі у саміті "коаліції охочих" у Парижі.

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Він заявив, що європейцям потрібні дві речі. Перша – "переговорна група, як в американців, українців і росіян". Він згадав делегації, які брали участь у переговорах в Саудівській Аравії.

"А потім, можливо, з часом нам знадобиться спеціальний посланник, який би відповідав і координував усе. Адже зараз, попри те, що ми маємо дуже хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще існує питання: Гаразд, хто є європейським посланником? Кому я маю дзвонити?" – сказав Стубб.

Президент Фінляндії також привітав франко-британську ініціативу щодо створення "коаліції охочих" на підтримку України.

"Я думаю, що наше мислення дуже чітке. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. Ми хочемо, щоб вони зберегли свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Французи й британці взяли на себе ініціативу. А решта з нас слідують за ними й долучаються, як тільки можуть", – додав він.

17 лютого 2025 року повідомлялося, що Україна хоче, щоб Європа якнайшвидше висунула представника для участі у потенційних мирних переговорах щодо врегулювання війни.

27 березня Зеленський заявив, що Україна та європейські союзники погодили, що Європу за столом переговорів представлятимуть Франція та Британія.