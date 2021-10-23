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Нападение на дом Жовквы. Двум исполнителям объявили о подозрении: поджог заказали за $7000

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 13:02
Нападение на дом Жовквы. Двум исполнителям объявили о подозрении: поджог заказали за $7000 - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба президента)

Двум фигурантам дела о нападении на дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Сообщается, что двум лицам, причастным к попытке поджога дома Жовквы, объявили о подозрении по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества путем поджога. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются обстоятельства преступления и другие причастные к нему лица.

По материалам следствия, 20-летний киевлянин получил через Telegram "заказ" на поджог дома замглавы Офиса президента. По его словам, за это ему обещали $7000.

Как сообщают в прокуратуре, к совершению преступления киевлянин привлек своего знакомого – 25-летнего жителя Черкасской области. Он обещал отдать ему часть "заработка" (по данным полиции, речь о $4000, – ред.).

Подозреваемые купили необходимые для поджога средства: бензин и керосин, емкости и клейкие ленты. Они приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября пришли к дому Жовквы. Сначала они написали краской на заборе дома оскорбительные надписи, а потом один из подозреваемых поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома.

При попытке поджечь вторую бутылку мужчину заметили посторонние. Он пытался убежать, но его по горячим следам задержали правоохранители, а потом – и его сообщника.

Нападение на дом Жовквы. Двум исполнителям объявили о подозрении: поджог заказали за $7000
  • 22 сентября 2021 года Нацполиция и СБУ задержали человека, который в Киеве бросил "коктейль Молотова" во двор дома Жовквы.
  • Жовква назвал случившееся "бессмысленной и жалкой попыткой запугать" его или Офис президента, а также "проявлением ненависти, недопустимым в цивилизованной стране".
  • Глава ОП Андрей Ермак в Facebook отметил, что попытка поджога была совершена в ночь перед днем рождения Жовквы.

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Оксана Житнюк
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