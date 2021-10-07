Нападение на журналистов Схем в Укрэксимбанке: Мецгеру и Пикалову вручили подозрения

Прокуратура вручила подозрения сотрудникам Укрэксимбанка, фигурирующим в деле о нападении на журналистов "Схем". Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и полиция Киева. Как сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о главе правления Укрэксимбанка Евгении Мецгере и директоре департамента информполитики банка Владимире Пикалове.

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Служебным лицам вручены сообщения о подозрении по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Правоохранители проводят проверку в отношении третьего лица, действия которого тоже зафиксированы на видео.

Также о вручении подозрения сообщил и сам Мецгер. По его словам, правоохранители приехали утром к нему домой и вручили подозрение, а вчера "почему-то приезжали в помещение банка", хотя он сложил обязательства, и, как он утверждает, не должен был находиться в банке после этого. Также Мецгер заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Сотрудникам финучреждения грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов, ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Вчера сотрудники прокуратуры и полиции прибыли в Укрэксимбанк для вручения подозрений, однако фигурантов дела не было на рабочих местах. Как сообщили в администрации госучреждения, один из подозреваемых сложил служебные полномочия (вчера глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время проведения расследования, – ред.), а второй – якобы написал заявление об увольнении. При этом, как сообщили в Офисе генпрокурора, причин отсутствия сотрудников банка на работе до их официального увольнения администрация не озвучила.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования. Также он попросил прощения у журналистов, которые задействованы в скандале, и у всех журналистов Украины.

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Оксана Житнюк , Юрий Смирнов

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