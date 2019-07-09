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09.07.2019, 11:51

НАПК проверит декларации 14 нардепов: список

НАПК проверит декларации 14 нардепов: список - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Проверки деклараций были начаты на основании статьи 50 закона о предотвращении коррупции

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о результатах полной проверки 45 деклараций нардепов, судей и других субъектов декларирования. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Проверки 31 из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой логического и арифметического контроля. После проверки трех деклараций, по сообщениям правоохранительных органов, приведенные в них факты не подтвердились.

Проверки других деклараций были начаты на основании статьи 50 закона о предотвращении коррупции.

Речь идет о декларациях 14 нардепов: Александра Бакуменко, Оксаны Билозир, Виктора Бондаря, Юрия Бублика, Дмитрия Добродомова, Игоря Котвицкого, Олега Куприенко, Андрея Лопушанского, Елены Матузко, Ивана Мирошниченко, Татьяны Остриковой, Ирины Сусловой, Константина Усова и Юрия Чижмаря.

Нардеп Нестор Шуфрич в декларации за 2015 год не указал стоимость ряда объектов недвижимости на сумму почти 14,3 млн грн.

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Теги: коррупция, проверка, напк, декларации
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