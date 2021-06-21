Нардеп-антивакцинатор из Слуги народа стал докладчиком в ПАСЕ по теме COVID-паспортов

Нардеп из Слуги народа Юрий Камельчук выбран спикером по теме COVID-паспортов от Европейской народной партии на дебатах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом Камельчук сообщил в Facebook. Ранее нардеп сомневался в существовании COVID-19 и выступал против вакцинации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Камельчук будет докладчиком по теме COVID-паспортов и сертификатов от одной из крупнейших партий Европы, включающей в себя христианско-демократические и консервативные партии. Украина в ЕНП представлена Евросолидарностью, Батькивщиной, Народным фронтом и Самопомощью.

"Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно связанного с отдыхом, что актуально особенно летом", – заявил Камельчук.

"Абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – заявлял Камельчук в декабре 2020 года.

В декабре 2020 года Камельчук заявил, что верит, что люди болеют, но не видит роста заболеваемости и смертности от коронавируса.

В январе 2021 года Камельчук бездоказательно поставил под сомнение эффективность масок и усомнился в пользе вакцинации.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.