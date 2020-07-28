Нардеп из Слуги народа Гетманцев заболел COVID-19

Глава финансового комитета Верховной Рады попросил общавшихся с ним в последнее время пройти тестирование на коронавирус

Положительный тест на коронавирус получил нардеп из фракции Слуга народа, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам нардепа, он сдал тест на COVID-19 вчера.

Гетманцев попросил всех, кто с ним контактировал с прошлого понедельника, также пройти тестирование.

О состоянии своего здоровья он ничего не сообщил.

18 марта стало известно , что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат.

стало известно 23 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа СН Руслана Горбенко.

20 мая у нардепа из Батькивщины Олега Мейдича диагностировали COVID-19, после чего фракция ушла из сессионного зал Рады.

Олега Мейдича 28 мая коронавирус подтвердили у нардепа из СН Валерия Божика.

Денис Юдин

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