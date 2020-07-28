Нардеп из Слуги народа Гетманцев заболел COVID-19
28.07.2020, 11:25
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Глава финансового комитета Верховной Рады попросил общавшихся с ним в последнее время пройти тестирование на коронавирус
Положительный тест на коронавирус получил нардеп из фракции Слуга народа, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Об этом он сообщил в Facebook.
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По словам нардепа, он сдал тест на COVID-19 вчера.
Гетманцев попросил всех, кто с ним контактировал с прошлого понедельника, также пройти тестирование.
О состоянии своего здоровья он ничего не сообщил.
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