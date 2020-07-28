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Нардеп из Слуги народа Гетманцев заболел COVID-19

28.07.2020, 11:25
Нардеп из Слуги народа Гетманцев заболел COVID-19 - Фото
Даниил Гетманцев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава финансового комитета Верховной Рады попросил общавшихся с ним в последнее время пройти тестирование на коронавирус

Положительный тест на коронавирус получил нардеп из фракции Слуга народа, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Об этом он сообщил в Facebook.

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По словам нардепа, он сдал тест на COVID-19 вчера.

Гетманцев попросил всех, кто с ним контактировал с прошлого понедельника, также пройти тестирование.

О состоянии своего здоровья он ничего не сообщил.

  • 18 марта стало известно, что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат. 
  • 23 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у нардепа СН Руслана Горбенко.
  • 20 мая у нардепа из Батькивщины Олега Мейдича диагностировали COVID-19, после чего фракция ушла из сессионного зал Рады.
  • 28 мая коронавирус подтвердили у нардепа из СН Валерия Божика.
Денис Юдин
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