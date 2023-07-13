Нардеп из Вильнюса: Не победа и не поражение. Слова "приглашение" не было накануне саммита

Вильнюсский саммит НАТО не является ни поражением, ни победой для Украины. Слова "приглашение" не было в проекте коммюнике накануне саммита. Такими оценками поделился с LIGA.net нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко, который был в Вильнюсе на саммите.

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"Это нельзя назвать успехом, но и нельзя назвать поражением. Из положительного: сказаны слова, что Украина будет членом НАТО и будет приглашена. Все было бы хорошо, если бы были определены сроки и не было размытых условий", – сказал он.

По его словам, борьба за формулировку велась все последние дни, а окончательное решение было согласовано в последний момент.

"Могло быть и хуже. Версия, которая была на столе незадолго до саммита, вообще не имела слова "приглашение"", – рассказывает он.

Большие усилия приложили страны Восточной Европы во главе с Литвой, рассказывает нардеп. Также на стороне Украины – Франция, Италия, Британия.

"Но решила вся позиция Германии и в основном США, которые были не готовы принять более амбициозное решение", – подытожил Гончаренко.

На саммите НАТО Украина получила отмену требования ПДЧ, новый формат интеграции в виде совета Украина-НАТО и многолетние программы поддержки.

Но формулировка о приглашении – размытая. В коммюнике говорится, что Украина его получит, "когда все члены НАТО согласятся и будут соблюдены все условия".

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