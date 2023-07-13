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Нардеп з Вільнюсу: Не перемога і не поразка. Слова "запрошення" не було у переддень саміту

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 18:15
Нардеп з Вільнюсу: Не перемога і не поразка. Слова
Олексій Гончаренко (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Вільнюський саміт НАТО не є ані поразкою, ані перемогою для України. Слова "запрошення" не було у проєкті комюніке напередодні саміту. Такими оцінками поділився з LIGA.net нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко, який був у Вільнюсі протягом саміту.

"Це не можна назвати успіхом, але й не можна назвати поразкою. Із позитивного: сказані слова, що Україна буде членом НАТО і буде запрошена. Все було б добре, якби були визначені терміни і не було розмитих умов", – сказав він.

За його словами, боротьба за формулювання точилася всі останні дні, а остаточне рішення було погоджено в останню мить.

"Могло бути й гірше. Версія, яка була на столі незадовго до саміту, взагалі не мала слова "запрошення"", – розповідає він.

Великих зусиль доклали країни Східної Європи на чолі з Литвою, розповідає нардеп. Також на боці України – Франція, Італія, Британія.

"Але вирішила все позиція Німеччини та головною мірою США, які були не готові прийняти більш амбітне рішення", – підсумував Гончаренко.

  • На саміті НАТО Україна отримала скасування вимоги ПДЧ, новий формат інтеграції у вигляді ради Україна-НАТО та багаторічні програми підтримки.
  • Але формулювання щодо запрошення – розмите. У комюніке зазначається, що Україна його отримає, "коли всі члени НАТО погодяться і будуть дотримані всі умови".

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Марко Сировой
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