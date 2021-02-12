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Нардеп лишится мандата, если суд признает его виновным в кнопкодавстве – Разумков

12.02.2021, 22:52
Нардеп лишится мандата, если суд признает его виновным в кнопкодавстве – Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Народный депутат лишится своих полномочий, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба ВР.

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"Кнопкодавство – это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего уголовно-процессуального кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", – отметил Разумков.

Спикер парламента заявил, что в Раде уже предприняты первые меры по борьбе с кнопкодавством.

"Места на задних рядах, которые не закреплены за народными депутатами и где, возможно, происходили такие позорные явления, отключены от системы Рада. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся привязать карточку депутата к конкретному месту. И мы фактически сможем видеть, с какого места или за кого проголосовал тот или иной нардеп", – рассказал Разумков.

Он также добавил, что планируется дополнительно установить четыре камеры видеонаблюдения в зале пленарных заседаний.

Программа максимум, по его словам – перейти на новую систему Рада или ее аналоги, чтобы полностью исключить возможность неперсонального голосования.

Наталия Медведева
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Дмитрий Разумков Владислав Поляк верховная рада кнопкодавство
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