Нардеп обустроит приемную в палатке, которую Кернес грозит снести

Фото: Facebook Ирины Геращенко

Уполномоченная президента по мирному урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что обустроит свою депутатскую приемную в палатке для собра помощи ВСУ на площади Свободы в Харькове, которую требует снести мэр города Геннадий Кернес.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную", - заявила она в своем Facebook.

Реклама

Геращенко добавила, что "в ближайшее время" проведет "там личный депутатский прием".

"Нет реваншу", - добавила нардеп.



Сегодня, 12 мая, в центре Харькова проходил митинг против сноса палатки. 11 мая на сайте харьковского горсовета появилось предписание, обязывающее волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку.

9 мая Кернес выразил желание снести палатку для сбора помощи украинским военным на центральной площади Харькова и вернуть проспекту Григоренко советское название - в честь Жукова, которого считают военным преступником. Позже мэр Харькова заявил, что поставит вопрос об отмене декоммунизации проспекта на голосование горсовета, поскольку петиции на сайте горсовета набрали необходимые 5000 голосов.