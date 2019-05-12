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12.05.2019, 16:00

В Харькове митинговали против сноса палатки волонтеров: видео

В Харькове митинговали против сноса палатки волонтеров: видео - Фото
Фото: facebook.com/andriy.boyko

По данным полиции, в акции приняли более 600 человек

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Сегодня в центре Харькова проходил митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи украинской армии. Об этом сообщает Инфоцентр Евро Харьков.

По словам соорганизатора акции Бориса Редина, обращение с требованием не демонтировать палатку, которое участники акции подписали на площади Свободы, завтра отнесут в мэрию.

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Пресс-секретарь областной Нацполиции Оксана Калмыкова отметила, что в шествии принимали участие около 600 человек, передает UA:Харьков.

Фото: facebook.com/andriy.boyko

На сайте горсовета появилось предписание от 11 мая, которое  обязывает волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку.

Согласно документу, палатка установлена ​​на земле коммунальной собственности без разрешительных документов.

"В случае невыполнения условий предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект по указанному адресу... будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета", - говорится в документе.

9 мая 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес выразил желание убрать палатку для сбора помощи украинским военным с центральной площади города и вернуть проспекту советское название.

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Теги: Харьков, митинг, волонтеры, палатка
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