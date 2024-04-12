Нардеп Потураев признал, что "слугам" приходится искать союзников вне фракции

Депутат Потураев утверждает, что на сегодняшний день СН не может только своими голосами обеспечить результативное голосование по каждому закону

Символика партии Слуга народа (Фото: СН)

Фракции Слуга народа действительно приходится искать политических союзников, но это ситуативная поддержка. Об этом рассказал в комментарии LIGA.net глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от СН Никита Потураев .

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Он объяснил это на примере законопроекта о мобилизации.

"Это был проект, от которого зависит выживание страны в ближайшие месяцы. А его в первом чтении обеспечила наша фракция и бывшие члены ОПЗЖ. А те фракции, которые не пророссийские, не голосовали или голосовали желтыми кнопками (воздержался. – Ред.)", – отметил Потураев.

Он признал, что на сегодня СН не может исключительно только своими голосами обеспечить результативное голосование по каждому закону.

"Потому что во фракции есть, условно говоря, группа Разумкова. Они имеют отдельное мнение, хотя эта группа тоже неоднородна. Иногда договариваемся с Доверием и За будущее. Иногда Голос с нами, иногда нет. Батькивщина частично в некоторых вопросах поддерживает", – говорит Потураев.

11 апреля 2024 года Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, предусматривающую демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Президент Зеленский заявил, что закон о мобилизации усилит контроль за уклоняющимися и поможет военному руководству.

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