Нардеп Потураєв визнав, що "слугам" доводиться шукати союзників поза фракцією

Депутат Потураєв стверджує, що на сьогодні СН не може лише тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону

Символіка партії Слуга народу (Фото: СН)

Фракції Слуга народу дійсно доводиться шукати політичних союзників, але це ситуативна підтримка. Про це розповів у коментарі LIGA.net голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від СН Микита Потураєв.

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Він пояснив це на прикладі законопроєкту про мобілізацію.

"Це був проєкт, від якого залежить виживання країни у найближчі місяці. А його у першому читанні забезпечила наша фракція і колишні члени ОПЗЖ. А ті фракції, які не проросійські, не голосували або голосували жовтими кнопками (утримався. – Ред.)", – зазначив Потураєв.

Він визнав, що на сьогодні СН не може виключно тільки своїми голосами забезпечити результативне голосування щодо кожного закону.

"Тому що у фракції є, умовно кажучи, група Разумкова. Вони мають окрему думку, хоча ця група теж неоднорідна. Іноді домовляємося з Довірою і За майбутнє. Іноді Голос із нами, іноді ні. Батьківщина частково у деяких питаннях підтримує", – говорить Потураєв.

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію, однак парламентарі вилучили з документа норму, що передбачала б демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби.

Президент Зеленський заявив, що закон про мобілізацію посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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