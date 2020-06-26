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Нардеп Слуги народа не собирается в отставку после слов о "некачественных детях"

Нардеп Слуги народа не собирается в отставку после слов о "некачественных детях" - Фото
Галина Третьякова (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
26.06.2020, 10:53

Нардеп Третьякова считает, что скандал вокруг ее слов о "некачественных детях", является внешним давлением и организованным буллингом

Нардеп фракции Слуга народа и глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова не собирается уходить в отставку из-за скандала с ее заявлением о "детях низкого качества" в неблагополучных семьях. Об этом она написала в Facebook.

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Нардеп считает, что скандал является "организованным буллингом" и "внешним давлением".

"Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И что еще буду иметь в виду в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь уходить под внешним давлением. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь, - сказала она.

Третьякова также признала, что "неудачно выбрала слова" во время выступления.

"Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - пишет нардеп.

Комментируя обвинения в дискриминации, она сказала, что люди еще "научатся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессов от разговоров".

  • 24 июня появилась запись лекции Третьяковой, во время которой она назвала детей, родившихся в малообеспеченных семьях, детьми "очень низкого качества", и приводила в пример Сингапур, где была практика стерилизации "малообразованных" женщин.
  • На следующий день Омбудсмен Людмила Денисова осудила высказывание Третьяковой. В то же время во фракции Слуга народа заявили, что хоть высказывания и были политкорректными, Третьякова все же находится на своем месте.
Марк Сировой
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Слуга народа дети Галина Третьякова некачественные дети
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