Нардеп Слуги народа не собирается в отставку после слов о "некачественных детях"

Нардеп фракции Слуга народа и глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова не собирается уходить в отставку из-за скандала с ее заявлением о "детях низкого качества" в неблагополучных семьях. Об этом она написала в Facebook.
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Нардеп считает, что скандал является "организованным буллингом" и "внешним давлением".
"Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду во время публичной встречи/лекции в Киевской школе экономики. И что еще буду иметь в виду в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Потому никуда не собираюсь уходить под внешним давлением. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь, - сказала она.
Третьякова также признала, что "неудачно выбрала слова" во время выступления.
"Кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений? До сих пор пытаюсь справиться с учащенным сердцебиением перед подобными выступлениями", - пишет нардеп.
Комментируя обвинения в дискриминации, она сказала, что люди еще "научатся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессов от разговоров".